Берлин, , 18:50 — REGNUM

В Германии в продажу поступили куриные яйца, промаркированные изображением сердца, что говорит о том, что их откладывали курицы, которые не вылуплялись вместе с птенцами-самцами, обречёнными на убой. Об этом 16 августа сообщает Science.

Такие яйца стоят на несколько центов дороже, но они получены с помощью гораздо более «этичной технологии». Дело в том, что птенцы-самцы, которые появляются из яиц вместе с курами-несушками, бесполезны для птицефабрик. Они не набирают вес достаточно быстро, чтобы вырастить их на мясо. Поэтому работники инкубатора сортируют суточных цыплят на самцов и самок вручную: сжимают им анальное отверстие для определения пола. Выявленных самцов (около 7 миллиардов в год) загружают в измельчитель или отравляют газами.

Однако, сейчас в практику внедряется технология сортировки яиц в инкубаторе на 21 день созревания ещё до вылупления птенцов. Яйца с самцами отправляются на продажу в качестве сырья для косметической промышленности или производства вакцин. Правительство Германии планирует с 2020 года запретить массовое уничтожение уже живых цыплят-самцов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области куры за год снесли миллиард яиц, производство мяса птицы за тот же период времени составило 80,2 тысяч тонн.

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