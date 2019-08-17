Тюмень, , 17:46 — REGNUM

В день 75-летия Тюменской области 17 августа в столице региона открыли тюменскую кольцевую дорогу (ТКАД), которая строилась 16 лет. На церемонии присутствовали прежний глава области, ныне министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие официальные лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Столицу можно назвать столицей, когда она имеет замкнутую окружную дорогу, поэтому с уверенностью можно сказать, что Тюмень претендует на статус одного из лучших современных городов с развитой транспортной инфраструктурой», — заявил на открытии Владимир Якушев.

Александр Моор напомнил, что в в 2003 году, когда начали создавать ТКАД, в Тюмени проживало чуть более 500 тысяч человек. Сейчас в столице региона 800 тыс. жителей.

Строительным организациям, участвовавшим в реализации одного из самых масштабных проектов региона, вручили почётные грамоты и благодарственные письма.

Решение о строительстве ТКАД было принято в 2003 году для перераспределения транспортных потоков и развития улично-дорожной сети Тюмени. Общая протяженность кольцевой дороги составила 55 км, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.