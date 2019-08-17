Бишкек, , 15:32 — REGNUM

Объем добычи золота до конца 2019 года в Киргизии планируют довести до 21,707 тонны. Об этом сообщается в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития республики на 2020−2022 года, передает издание Tazabek.

В 2020 году в Киргизии планируется произвести 22,829 тонны золота, в 2021 году — 24 тыс. тонны, в 2022 году — 27,4 тонны. Основной объем производства золота приходится на ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года ЗАО «Кумтор Голд Компани» произвело 9,2 тонны золота, что на 61,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Производство золота на «Кумторе» в Киргизии выросло до 9,2 тонны за полгода