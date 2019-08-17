Тбилиси, , 14:54 — REGNUM

Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли. Об этом заявил заместитель министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, сообщили в пресс-службе минфина.

По его словам, комитет является постоянно действующим совещательным органом межведомственного сотрудничества. Члены комитета займутся разработкой рекомендаций по улучшению системы регулирования международной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года внешний товарооборот Грузии составил $5,968 млрд, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. На Россию приходится 11,4% от общего объема внешней торговли Грузии, что является первым показателем среди других стран.