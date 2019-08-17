Ташкент, , 14:09 — REGNUM

Размер государственной субсидии в Узбекистане на каждую произведенную и реализованную на экспорт единицу каракульских шкур составит 50 тыс. сумов ($5,6), за каждую единицу каракульчи — 75 тыс. сумов ($8,4). Об этом говорится в постановлении президента республики Шавката Мирзиёева «О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли», сообщает 17 июля агентство «УзА».

Документ направлен на увеличение поголовья овец каракульской породы и дальнейшее увеличение объемов производства каракулеводческой продукции.

В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности. Для формирования фонда планируется выделить 50 млрд сумов ($5,6 млн) бюджетных средств на семь лет с возвратом без процентов.

Напомним, 27 июля в Ташкенте прошел семинар-совещание по приоритетным направлениям развития животноводства, птицеводства, рыбоводства, каракулеводства, пчеловодства и кролиководства.