Сеул, , 14:46 — REGNUM

Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо». Главной причиной подобного шага является снижение общемировых цен на продукцию компаний, вызванное массовым выпуском дешевых китайских аналогов.

В частности, Samsung планирует сократить производство на 70% с текущего уровня в 250 тысяч дисплеев в месяц и инвестировать средства в разработку дисплеев на квантовых точках и OLED-экраны. Что касается LG, то компания может полностью закрыть производственные линии на нескольких заводах, чтобы избежать ещё больших убытков. Во втором квартале LG уже понёс операционные финансовые потери.

Ещё одним негативным фактором для обеих компаний является введение правительством Японии ограничений на экспорт в Южную Корею материалов, необходимых для производства электроники.