Сеул, , 14:25 — REGNUM

Острый конфликт Южной Кореи и Японии оказывает негативное влияние на туристический поток в страну восходящего солнца. Эксперты ожидают серьёзных негативных экономических последствий для Японии из-за сокращения туристов из Южной Кореи, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследовательский центр Hyundai Research Institute.

Япония (cc) Dang Son

В 2020 году, по оценкам ученых, туристический поток сократится на 80−82%, что повлечёт за собой урон японской экономике в размере 0,1% ВВП. Подобный прогноз составлен на основе исторических данных: в 2016 году количество туристов из Китая, приезжающих в Южную Корею, резко сократилось после размещения на полуострове американской системы ПРО. Аналогичная тенденция может наблюдаться и в отношении Японии, так как в Южной Корее набирают силу националистические настроения, а также растёт негативное отношение к соседней стране. Как следствие, миллионы южнокорейцев не поедут в Японию в 2020 году, и туристическая индустрия, а также смежные отрасли, лишатся десятков миллиардов долларов, предполагают ученые.