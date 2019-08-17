Тегеран, , 14:52 — REGNUM

Директор астраханской особой экономической зоны «ЛОТОС» Сергей Милушкин в ходе визита в иранский остан (провинцию) Систан и Белуджистан подчеркнул особую инфраструктурную важность порта Чабахар на юге Ирана и заявил, что, связывая Каспийское море и Оманский залив, он позволяет России осуществлять экспорт во многие страны мира. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Порт Чабахара (cc) Alireza numberone

По словам представителя деловых кругов, Россия планирует инвестировать в строительство новых терминалов в Чабахаре, в частности, в портовой зоне Шахид — Бехешти. Он отметил, что порт играет ключевую роль в укреплении отношений между странами — соседями Ирана, в чем Россия заинтересована.

Управляющий директор портовой и морской организации провинции Систан и Белуджистан Бехруз Акаи заявил, что для российских предпринимателей не существует никаких препятствий для инвестирования в инфраструктуру порта.