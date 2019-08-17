Анкара, , 14:33 — REGNUM

Турецкая компания OYAK заключила предварительное соглашение о покупке гиганта британской сталелитейной промышленности British Steel с 150-летней историей, работающего, в основном, во Франции и Нидерландах.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, British Steel производит до 4,5 млн тонн сырой стали в год и обладает впечатляющим потенциалом. В ее организационной структуре присутствуют инженерное бюро и компании по руководству проектами. У нее есть сеть клиентов по всему миру, а среди проектов сотрудничества — аэропорт «Хитроу» и Лондонский Олимпийский стадион.

Причиной выставления компании на продажу стали финансовые затруднения из-за управленческих просчётов. Ожидается, что согласование всех деталей сделки завершится в октябре 2019 года.

Генеральный директор OYAK Сулейман Саваш Эрдем по этому поводу заявил: «Мы добились самого большого успеха в сталелитейном секторе Турции за последние годы».