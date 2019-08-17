Псков, , 12:43 — REGNUM

Город Печоры, расположенный в Печорском районе Псковской области, включён в список моногородов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Керамический завод «Евро-Керамика». Печоры (cc) SimeonID

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, новый статус откроет для Печор доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов.

«А это — новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество», — отметил губернатор Псковской области.

Напомним, что в перечень моногородов было включено 319 монопрофильных муниципальных образований России, численность занятого населения в которых оценивалась в 5,9 млн человек.