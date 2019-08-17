Копенгаген, , 12:51 — REGNUM

Группа акционеров подала в суд на крупную датскую компанию Novo Nordisk, специализирующуюся на производстве медицинских товаров, обвинив фирму в предоставлении ложной информации. Акционеры намерены отсудить у Novo Nordisk 1,8 млрд долларов, которые они потеряли из-за действий компании.

Novo Nordisk (cc) News Oresund

Пострадавшие считают, что фирма ввела фондовый рынок в заблуждение относительно своих ожидаемых продаж инсулина в США. Компания, заявили акционеры, не предупредила о скидках, которые она предоставила крупным покупателям на американском рынке — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Считается, что Novo Nordisk, как и её конкуренты — Eli Lilly и Sanofi — намеренно завышали цены на свои товары чтобы скрыть тот факт, что они в действительности обязаны делать скидки крупным покупателям. В противном случае их лекарства не попали бы в список рекомендованных медикаментов в США.