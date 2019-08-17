Ашхабад, , 12:39 — REGNUM

Товарооборот между Узбекистаном и Туркменией по итогам первой половины 2019 года составил $257 млн, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что развитие торгово-экономических отношений между двумя странами обсудили президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. Встреча прошла 16 августа в Ашхабаде.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Ашхабада и Ташкента в рамках международных организацией, в том числе в ООН, СНГ и международном фонде спасения Арала.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменией составил $302 млн, что на 70% больше, чем в 2017 году.