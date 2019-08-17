Кейптаун, , 15:03 — REGNUM

Согласно последним данным, представленным в отчете «Индекс экономических транзакций BankservAfrica» (BETI) за июль, экономика ЮАР уже 68 месяцев находится на дне кривой делового цикла, сообщил 15 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

Отчет описывает данную депрессию как одну из самых длинных и глубоких в истории. В то же время последние данные BETI указывают на то, что экономика ЮАР все же не находится в рецессии, а скорее всего — в самом начале восходящей фазы.

«Июльские данные BETI указывают на низкий экономический рост, что соответствует положению в начале восходящей кривой делового цикла», — говорится в отчете BETI.

«Несмотря на то, что безработица в ЮАР находится на рекордном уровне, а объемы продаж автомобилей по-прежнему падают, присутствует некий экономический рост, что гораздо лучше стагнации или отката на ступень ниже», — сообщается в отчете.

Также, согласно данным отчета, замедление роста показателей в торговле наблюдается, в частности, из-за торговой войны между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками в мире.

BETI измеряет объем ежемесячных транзакций в рамках Южно-Африканской национальной платежной системы, осуществляемых через клиринговую палату BankservAfrica.