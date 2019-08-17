Тбилиси, , 12:11 — REGNUM

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.

В министерстве экономики и устойчивого развития Грузии отметили, что рейтинги Fitch остаются стабильными, несмотря на повышение экономической и политической напряженности в стране.

По данным экспертов агентства, на сохранение рейтинга Грузии оказало влияние сокращение дефицита торгового баланса до 7,7% с перспективой снижения до 5,3%, а также рост международных резервов.

Напомним, 24 февраля Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Грузии с «ВВ-» до «ВВ» со стабильным прогнозом. Эксперты американского рейтингового агентства высоко оценили устойчивость Грузии к воздействиям извне.

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