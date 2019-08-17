Москва, , 11:36 — REGNUM

Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

«Дефицита не намечается, урожай будет минимум не ниже, чем в прошлом году, а скорее всего, выше», — цитирует ТАСС Корбута.

По его словам, сбор зерновых в России в этом году может составить 120 млн тонн, из которых 81 млн тонн придется на пшеницу. Действующий прогноз учитывает последствия непогоды, однако пока неясно, насколько они будут критичны, уточнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок.

Вместе с тем, по данным Росстата, на 1 августа 2019 года средний сбор зерновых и зернобобовых культур с гектара в целом по России ниже уровня 2018 года.

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