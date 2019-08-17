Москва, , 09:25 — REGNUM

Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Для этого нужно соблюдение требований к безопасности по контролю за состоянием здоровья», — цитирует ТАСС Силуанова.

По словам министра, в России очень много происходит ДТП в том числе с таксистами, которые работают с утра и до вечера, не имея никаких ограничений по времени работы.

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Поэтому, когда речь идет о безопасности пассажиров, необходимо обязательно соблюдать определенные стандарты и условия такой деятельности, уточнил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан проводится с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарии.

Ранее появился новый способ зарегистрироваться в качестве самозанятого. Теперь это можно сделать через учетную запись портала госуслуг (gosuslugi.ru).

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