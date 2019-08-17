Курган, , 07:09 — REGNUM

Субсидирование перевозок зерна по железной дороге из удаленных регионов необходимо продлить до конца 2019 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Кургане 16 августа на встрече с предпринимателями Зауралья.

Министр финансов РФ отметил, что экспорт продукции сельского хозяйства в России обгоняет экспорт вооружения.

«Поэтому мы будем предпринимать необходимые меры по его стимулированию. Давайте себе запишем в качестве поручения министерству подготовить предложение о пролонгации постановления N 406 как минимум до конца года», — указал Антон силуанов коллегам, прибывшим вместе с ним в Курган.

Напомним, 6 апреля 2019 года правительством России принято постановление № 406 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна».

Курганская область включена в перечень регионов, для которых предусматривается 100% субсидирование железнодорожных перевозок зерна в регионы Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Дальневосточного, и Южного федеральных округов. Помимо Зауралья в перечень входят Алтайский и Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Оренбургская и Тюменская области.

Льготный тариф на перевозку зерна железнодорожным транспортом устанавливается при закупе зерновых культур у сельхозтоваропроизводителей по ценам не ниже: пшеница 3 класса — 8 900 рублей (с НДС); 8 091 рубля (без НДС); пшеница 4 класса — 7 600 рублей (с НДС); 6 909 рублей (без НДС); пшеница 5 класса — 6 400 рублей (с НДС); 5 818 рубля (без НДС); ячмень — 6 500 рублей (с НДС); 5 909 рубля (без НДС); кукуруза — 7 100 рублей (с НДС); 6 455 рублей (без НДС).

Постановление действует на данный момент до 31 августа 2019 года. Антон Силуанов отметил на встрече с курганскими предпринимателями, что данная мера поддержки российских аграриев хорошо себя зарекомендовала.