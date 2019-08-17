Курган, , 05:54 — REGNUM

Между правительством Курганской области и министром финансов Антоном Силуановым был уточнён параметр снижения энерготарифов в регионе для реального сектора экономики с нынешних 7,39 рублей до 5,5 рублей за киловатт. Об этом заявила на брифинге 16 августа директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

Именно этот показатель будет включён в ускоренную программу экономического развития Курганской области, которую в сентябре представит Минфин в правительство России.

Напомним, 16 августа 2016 года министр финансов Антон Силуанов провёл совещание в Кургане как куратор Зауралья. Обсуждались моменты программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области и реализации трёх национальных проектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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