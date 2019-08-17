Пекин, , 02:19 — REGNUM

Китай не собирается наращивать поставки сои из Соединенных Штатов, несмотря на давление со стороны Белого дома, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, имеющие отношение к торговым переговорам Пекина и Вашингтона.

Источники утверждают, что Китай не хочет «чрезмерно зависеть» от импорта соевых бобов из США, а также не намерен ослаблять свои позиции на рынке сои. Как сообщил президент Соевой ассоциации Китая Ян Баолун, на торговых консультациях между представителями Пекина и Вашингтона обсуждалось лишь количество товара и способ осуществления поставок, при этом не обсуждались цены на закупку сои.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили о введении дополнительных пошлин в 10% на китайский импорт на общую сумму в $300 млрд. В ответ Пекин пообещал ввести дополнительные контрмеры. При этом 15 августа президент США Дональд Трамп заявил, что торговая война уже близка к завершению.

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