Лондон, , 02:04 — REGNUM

Компенсация в размере девяти миллиардов долларов должна быть выплачена нигерийским правительством британской компании Process & Industrial Development Limited, сообщает Premium Times.

Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.

Отметим, что между P&ID и Нигерией в 2011 году был подписан контракт на двадцать лет. Британская компания обязалась разработать проект ускоренной добычи газа, который будет расположен в нигерийском штате Кросс-Ривер.

Нигерийцы должны были добывать природный газ и поставлять P & ID для переработки. Первоначальный ежедневный объём газа составлял порядка 150 миллионов кубических футов. В итоге за 20 лет он должен был достичь 400 миллионов кубических футов в день.

Нигерия, согласно выводам суда, скоро перестала выполнять обязательства. В 2018 году суд обязал её выплатить $ 6,59 млрд, но нигерийцы подали апелляцию. В итоге сумма выплаты достигла девяти миллиардов долларов.