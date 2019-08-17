Вашингтон, 17 августа 2019, 01:13 — REGNUM
Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.
В селекторном совещании участвовали главы Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, падение на три процента основных американских промышленных индексов произошло на нью-йоркской бирже 14 августа.
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