Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM

Основные индексы фондового рынка США закрылись в «зеленой зоне», 16 августа передаёт агентство Reuters.

Нью-Йорская биржа на Уолл-стрит (cc) USA-Reiseblogger

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 306,62 пункта (1,2%), до 25 886,01 пункта, индекс S&P 500 вырос на 41,09 пункта (1,44%), до 2888,69 пункта, индекс Nasdaq вырос на 129,38 пункта (1,67%), до 7895,99 пункта.

Тем не менее американский рынок до сих пор не оправился от потерь, связанных с эскалацией торговой войны с Китаем — ещё в конце июля президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на $300 млрд китайских товаров.

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