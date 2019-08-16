Лондон, , 23:00 — REGNUM

Нефть марки Brent на протяжении нескольких часов находится вблизи отметки $59 за баррель, 16 августа передает агентство Reuters.

Нефть (cc) ptra

В настоящий момент нефть Brent находится в плюсе на 47 центов (0,81%), на уровне $58,70 за баррель. Ранее в течение дня «мировой талон» достиг отметки $59,49 за баррель.

Рост, наметившийся в первой половине торговой сессии, был прерван из-за прогноза ОПЕК, заявившей о сокращении глобального спроса на нефть.

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