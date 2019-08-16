Минск, , 19:24 — REGNUM

Александр Лукашенко планирует побывать на минском заводе «Атлант», специализирующемся на производстве холодильников и другой бытовой техники, чтобы «посмотреть, что у нас вообще с «белой» техникой делается», так как у него имеется «внутренняя настороженность и боязнь» за это известное с советских времён госпредприятие. Об этом руководитель республики заявил сегодня, 16 августаво время инспекции Минской области.

Минский завод холодильников может получить так называемую господдержку, сообщает президентская пресс-служба. Причины такого состояния дел и формы спасения крупного госпредприятия не уточняются. Приводятся лишь слова Лукашенко о том, что «с этим мы на месте разберемся, на «Атланте».