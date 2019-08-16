Кострома, , 19:18 — REGNUM

Золотой медали удостоен сыр «Воскресенский с пажитником» из Костромской области на ежегодном конкурсе «Лучшие сыры России». Вручение престижной премии состоялось на фестивале в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации региона.

Всероссийский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в этом году объединил около 300 сыроваров со всей страны, в том числе из негласной сырной столицы — Костромской области. На суд жюри свою продукцию представила 141 сыроварня. В Подмосковье производители привезли 482 образца сыра.

Продукт оценивала авторитетная комиссия из 50 экспертов молочной отрасли России, Швейцарии, Франции и Италии. По итогам конкурсных испытаний лучшим сыром с добавками признан «Воскресенский с пажитником», произведенный ООО «Воскресенский сыродел» в Костромской области. Предприятие удостоено золотой медали престижного конкурса.