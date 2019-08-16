Бишкек, , 18:38 — REGNUM

В январе — июне 2019 года микрокредитные компании Киргизии выдали населению кредитов на сумму 13 млрд 741,7 млн сомов (12 млрд 983,4 млн рублей), что на 31,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

В общей сложности за полгода их услугами воспользовались 295 тысяч киргизстанцев, то есть количество получателей микрокредитов выросло на 33,8% по сравнению с первым полугодием минувшего года.

Наибольшие суммы микрокредитов выданы жителям Ошской области — 20,6% от общего объема, столицы Киргизии — 19,6%, Джалал-Абадской области — 13,9% и Чуйской области — 13,8%.

Наиболее часто займы в микрокредитных организациях киргизстанцы брали на развитие деятельности в сельском хозяйстве — 33,8% от общего объема, на потребительские нужды — 25,1%, а также на развитие сферы торговли и общественного питания — 13,3%.