Тамбов, , 17:56 — REGNUM

В Тамбовской области в 2019—2020 году отреставрируют два дорожных сооружения — мосты через реку Ворона общей протяженностью 422 метра, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики. На эти цели из федерального бюджета выделили 205 млн рублей.

Мостовой переход в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов регионов в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В соответствии с документом Тамбовской области выделено 205 млн рублей по статье «Строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений».

Как пояснили в областном управлении автомобильных дорог и транспорта, в настоящее время безотлагательного ремонта требуют два уникальных искусственных дорожных сооружения, состояние которых оценивается как аварийное и предаварийное.

Один из них — мост через реку Ворона на трассе «Тамбов-Пенза"-Рассказово-Уварово-Мучкапский». Протяженность объекта — свыше 237 метров. Работы по ремонту планируется выполнить до конца 2019 года. Их стоимость составляет свыше 163 миллионов рублей, из которых 140 миллионов — средства федерального бюджета и более 23 миллионов рублей — областного бюджета.

В течение 2019−2020 годов также планируется выполнить ремонт чрез реку Ворона на транзитной улице 50 лет Октября в Уварово, протяженность которого — свыше 185 метров. Стоимость работ на этом объекте оценивается почти в 165 млн рублей. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 65 млн рублей. Еще один транш в 85 млн рублей ожидается в 2020 году. В областном бюджете на ремонт этого моста через реку Ворона предусмотрено 15 млн рублей.