Тамбов, 16 августа 2019, 17:56 — REGNUM
В Тамбовской области в 2019—2020 году отреставрируют два дорожных сооружения — мосты через реку Ворона общей протяженностью 422 метра, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики. На эти цели из федерального бюджета выделили 205 млн рублей.
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов регионов в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В соответствии с документом Тамбовской области выделено 205 млн рублей по статье «Строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений».
Как пояснили в областном управлении автомобильных дорог и транспорта, в настоящее время безотлагательного ремонта требуют два уникальных искусственных дорожных сооружения, состояние которых оценивается как аварийное и предаварийное.
Один из них — мост через реку Ворона на трассе «Тамбов-Пенза"-Рассказово-Уварово-Мучкапский». Протяженность объекта — свыше 237 метров. Работы по ремонту планируется выполнить до конца 2019 года. Их стоимость составляет свыше 163 миллионов рублей, из которых 140 миллионов — средства федерального бюджета и более 23 миллионов рублей — областного бюджета.
В течение 2019−2020 годов также планируется выполнить ремонт чрез реку Ворона на транзитной улице 50 лет Октября в Уварово, протяженность которого — свыше 185 метров. Стоимость работ на этом объекте оценивается почти в 165 млн рублей. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 65 млн рублей. Еще один транш в 85 млн рублей ожидается в 2020 году. В областном бюджете на ремонт этого моста через реку Ворона предусмотрено 15 млн рублей.