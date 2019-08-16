Симферополь, 16 августа 2019, 17:50 — REGNUM
Крымские винодельческие предприятия приступили к сбору винограда столовых и технических сортов. Об этом 16 августа заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
По его словам, нынешние показатели соответствуют прошлогодним.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Крыма заявил, что спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство полуострова полностью приспособилось к жизни без днепровской воды.
Об этом: Агрокомплекс Крыма приспособился к жизни без днепровской воды — политик