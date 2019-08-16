Троицк, Челябинская область, , 17:38 — REGNUM

В Челябинской области прекращено уголовное дело в отношении одного из бизнесменов города Троицка. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Преступление было совершено в 2016 году. Предприниматель представил в налоговый орган несколько фиктивных договоров на общую сумму больше 3,4 млн рублей. Это он сделал для завышения своих расходов и тем самым не доплатил в бюджет больше 1,3 млн рулей.

СКР завёл дело об уклонении от уплаты налогов. Однако бизнесмен выплатил все долги. Следователи учли это обстоятельство и прекратили уголовное преследование предпринимателя.