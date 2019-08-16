Мурманск, , 17:32 — REGNUM

В июле мурманские рыбаки доставили в столицу Заполярья 24,1 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Это на 35,4% выше, чем в 2018 году (17,8 тысячи), однако сопоставимо с результатом июля 2017-го, когда порт принял 26,5 тысячи тонн рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации порта.

Франс Снайдерс. Рыбная лавка. Конец 1620-х г

«Причин у роста грузооборота — две. Первая — продолжались поставки морского окуня, который добыли наши рыбаки в районе Гренландии, — рассказывает главный диспетчер Мурманского морского рыбного порта Виталий Клименков. — Вторая — промысел трески и пикши сместился в центральную часть Баренцева моря, практически напротив входа в Кольский залив, что облегчило доставку рыбы в Мурманск».

Всего в июле докеры ММРП обработали 48 рыбопромысловых судов. Рекордсменом среди крупнотоннажных транспортных рефрижераторов оказался «Baltic Forward», доставивший 3326 тонн морского окуня. Второе место у «ФРИО Петропавловск», который привёз 2649 тонн рыбопродукции — мороженой трески и пикши, рыбной муки и консервов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне Мурманский морской рыбный порт заявил о падении грузооборота почти на 40%.