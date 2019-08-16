Нью-Йорк, США, , 17:22 — REGNUM

Фондовый рынок США начал торги с уверенного роста всех основных индексов, 16 августа передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 98,78 пункта (0,39%), до 25 678,17 пункта, индекс S&P 500 вырос на 17,14 пункта (0,60%), до 2864,74 пункта, индекс Nasdaq вырос на 61,74 пункта (0,79%), до 7828,35 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 15 августа на Уолл-стрит завершились разнонаправленно — Dow и S&P выросли, Nasdaq просел.

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