Рига, , 17:16 — REGNUM

Прекращение работы банка PNB Banka — одно из свидетельств того, что в латвийском секторе финансов стремительно наводится порядок, заявили латвийские власти, хотя этот банк является одним из самых старейших в стране и затронул интересы десятков тысяч вкладчиков. Такое заявление сделал глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Кариньша, финансовый сектор в Латвии становится все более упорядоченным и безопасным, а принятое решение свидетельствует об эффективном и ответственном надзоре. Премьер-министр пообещал, что для клиентов банка будет предоставлена всеобъемлющая поддержка в деле обеспечения законных гарантий и предоставлении необходимой информации.

В то же время министр финансов Латвии Янис Рейрс заявил новостному агентству LETA, что закрытие банка не имеет связи с «капитальным ремонтом» в финансовом секторе.

«Ситуация в конкретном банке связана с выбранной моделью бизнеса, условиями конкуренции и принятыми бизнес-решениями. Другие банки Латвии успешно продолжают работать, а ответственные учреждения — Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) и Центробанк ЕС, — регулярно оценивают и тщательно следят за происходящим в банковском секторе», — рассказал Рейрс.

Как сообщили в FKTK, в конце 2018 года количество клиентов PNB Banka составляло 99 600 человек, при этом около 40% клиентов — пенсионеры. По словам председателя комиссии Кристины Черной-Межмале, большая часть клиентов — около 99,2% — получат все свои деньги обратно до конца августа.

Из данных Ассоциации финансовой отрасли следует, что в конце 2018 года активы банка составили 542 млн евро. Планируемая же общая сумма возмещений для клиентов — 297 млн евро.

В прошлом 2018 году прибыль банка составила 1,067 млн евро, тогда как убытки группы PNB banka — 17,5 млн евро. В первом квартале же 2019 года убытки банка составили 1,455 млн евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, по решению комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), один из крупнейших латвийских банков PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka), приостановил свою деятельность. Это связано с тем, что Евросоюзный Центробанк видит потенциальные финансовые трудности в этой кредитной организации.