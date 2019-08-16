Москва, , 16:50 — REGNUM

Министерство труда и социальной защиты предлагает повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в Минтруде, данная сумма соответствует 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за II квартал 2019 года.

С начала текущего года минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей. Таким образом, он будет повышен на 850 рублей.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством МРОТ устанавливается ежегодно с 1 января, исходя из величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.