Курган, , 16:47 — REGNUM

Курганские сельхозпроизводители попросили министра финансов РФ Антона Силуанова договориться с Казахстаном о внятном транзите российской продукции через эту страну. Об этом зашла речь на встрече предпринимателей Зауралья с главой Минфина 16 августа в Кургане.

Один из бизнесменов сообщил, что по неизвестным причинам транзит через Казахстан в страны Центральной Азии считается в швейцарских франках.

Антон Силуанов удивился, передаёт Znak.com. По словам министра, казахстанские коллеги уверяли его, что никакой дополнительной платы за транзит российской продукции не взимается. Однако пообещал поднять вопрос о транзите российских товаров на ближайшей встрече с представителями Казахстана.

Напомним, 16 августа 2019 года глава Минфина РФ Антон Силуанов проводит совещание в Кургане как куратор Зауралья. Речь идёт о доработке программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области и реализации трёх национальных проектов.

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