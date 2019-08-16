Москва, , 16:42 — REGNUM

Сокращение вложений в американский госдолг никак не скажется на экономике России, однако уход от вложений в облигации в сторону наращивания золотых резервов уже становится выгоден стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев.

РФ в июне сократила объем вложений в американские государственные бумаги более чем на 1 млрд долларов. Общая сумма вложений составила 10,8 млрд долларов, однако еще в мае она достигала 12,1 млрд долларов.

«Это несущественное сокращение, практически технический момент. В лучшие годы РФ хранила в трежерис до 170 млрд долларов. После санкций против Русала статистика показала, что средства были резко выведены, буквально за два месяца. Оставшаяся сумма на уровне полутора десятка миллиардов постепенно снижалась. Вероятно, просто погашаются оставшиеся бумаги, и так как новых покупок не происходит, сумма вложений сокращается», — объясняет Короев.

По его словам, эффект для российской экономики от таких действий будет практически не заметен.

«Почти никакого эффекта на российскую экономику это не оказывает. Более того, Россия ранее проигрывала в стоимостном выражении от того, что наращивала в резервах объемы золота вместо тех же облигаций США, но на фоне торговых войн золото стало дорожать, и уже превышает 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию», — отмечает Короев.