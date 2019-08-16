Белгород, , 16:40 — REGNUM

Долг населения Белгородской области за услуги теплоснабжения на 1 августа 2019 года составляет порядка 470 млн руб. Большая часть задолженности — 368 млн руб. — приходится на жителей Белгорода. Об этом сообщили 16 августа в крупнейшей региональной теплоэнергетической компании — филиале ПАО «Квадра». За семь месяцев 2019 года юристы ресурсоснабжающей организации подали в суд почти три тысячи исковых заявлений на сумму более 55 млн руб.

«Если потребители не гасят долг в досудебном порядке после наших напоминаний, мы обращаемся в суд. В случае неисполнения решения суда ограничительные меры принимают приставы», — пояснила заместитель управляющего директора филиала по реализации тепловой энергии Людмила Русинова.

Служба судебных приставов взыскала с должников более 46,5 млн рублей. С начала 2019 года 1075 жителей Белгородcкой области, имеющих задолженность перед «Квадрой», были ограничены в праве выезда за пределы России.