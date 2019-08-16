Москва, , 16:26 — REGNUM

Цены производителей промышленных товаров в России в июле 2019 года снизились на 2,7% а в годовом выражении — выросли на 1,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По предварительной оценке ведомства, в минувшем месяце снижение цены в добыче сырой нефти составило 15,7%, добыче угля — 3,7%, добыче природного газа и газового конденсата — 3,4%. При этом цены на товарную необогащённую железную руду выросли на 10,5%.

В обрабатывающих производствах также снизились цены на отдельные виды нефтепродуктов. Так, стабильный газовый конденсат подешевел на 13,2%, сжиженные пропан и бутан — на 11,1%, судовое топливо — на 8,4%.

В производство химических веществ и химических продуктов цены на этилен снизились на 15,6%, техническую газовую серу — на 14,5%, этиленгликоль (этандиол) — на 10,7%, аминоформальдегидные смолы в первичных формах — на 9,1%, полимеры стирола в первичных формах — на 7,6%, ксилолы — на 6,7%, стирол — на 6,5%, бензолы — на 5,8%, фенолы — на 4,7%.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 5,4% подорожали огнеупорные изделия, на 2,0% — прочие стеклянные изделия, включая технические изделия из стекла.