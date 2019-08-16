Сыктывкар, , 16:26 — REGNUM

В Коми стремительно сокращается число предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской Торгово-промышленной палате (ТТП).

Со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС), пресс-служба ТТП сообщила, что за июль 2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось в регионе на 6,5%, то есть 1769участников регионального бизнеса прекратили свое существование. В целом, по данным ФНС, на начало января 2019 года в Коми было зарегистрировано 29 029 субъектов малого и среднего предпринимательства, а на начало августа — 27 110 (-6,6%).

Ситуация с закрытием бизнеса в регионах характерна для Северо-Западного Федерального округа России, в частности, и всей страны в целом. По данным исследования «Опоры России», за последний год число субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 4% до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн. человек.

«Эти цифры противоречат национальному проекту, направленному на развитие малого и среднего бизнеса, срок реализации которого рассчитан до конца 2024 года. По целевым показателям нацпроекта в сферу малого и среднего предпринимательства вместе с индивидуальными предпринимателями к 2025 году по всей стране должны быть вовлечены 25 миллионов человек. В Республике Коми в рамках нацпроекта по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» в 2019 году должно быть создано 510 МСП, а к 2025 году — 3490 вновь созданных МСП», — сообщает ТТП.

В Торгово-промышленной палате считают, что исчезновение бизнеса связано с общегосударственной политикой.

«У представителей малого и среднего предпринимательства нет уверенности в завтрашнем дне и это отражается на их развитии. «Новички» видят, как сложно живется существующему бизнесу: многие разоряются, банкротятся и это плохо отражается на экономике. Политика государства по отношению к бизнесу сегодня непоследовательная и чрезмерно жесткая. Контролирующие органы действуют в рамках закона, но они сегодня достаточно суровы по отношению к бизнесу и зачастую в отношении предпринимателей возбуждаются уголовные дела. Такая ситуация не является примером для молодежи и они предпочитают бизнесу работу в бюджетной или силовой сфере», — отметили в ТТП.