Курган, 16 августа 2019, 16:13 — REGNUM
Сокращение малых предприятий в России министр финансов Антон Силуанов связывает с переходом их в более крупные предприятия. Об этом он заявил на встрече с бизнесменами в Кургане 16 августа в ходе рабочего визита в Зауралье.
Напомним, согласно данным реестра малых и средних предприятий (МСП) России, по итогам первого полугодия 2019 года количество МСП в стране стало на 7−8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Антон Силуанов в данном факте проблемы не видит, так как объём выручки малых предприятий, по его словам, увеличился за последний год на 25%.
Помимо этого, на сокращение числа малых предприятий влияет, по мнению министра Силуанова, снижение снижения числа «компаний-однодневок». А также не все малые предприятия, продолжая свою работу, сдают информацию в налоговую службу, которая попадает в реестр.
Напомним, 16 августа 2019 года глава Минфина РФ Антон Силуанов проводит совещание в Кургане как куратор Зауралья. Речь идёт о доработке программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области и реализации трёх национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
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