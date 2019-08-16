Курган, , 16:13 — REGNUM

Сокращение малых предприятий в России министр финансов Антон Силуанов связывает с переходом их в более крупные предприятия. Об этом он заявил на встрече с бизнесменами в Кургане 16 августа в ходе рабочего визита в Зауралье.

Напомним, согласно данным реестра малых и средних предприятий (МСП) России, по итогам первого полугодия 2019 года количество МСП в стране стало на 7−8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Антон Силуанов в данном факте проблемы не видит, так как объём выручки малых предприятий, по его словам, увеличился за последний год на 25%.

«Это значительный объем. Здесь о сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей неправильно вести речь. Действительно, если посмотреть по перечню малых и средних предпринимателей, которые зарегистрированы в реестре, происходит небольшое сокращение. С чем это связано? Целый ряд МСП переходят в разряд более крупных предпринимателей. Таких за последний год было три тысячи предприятий», — пояснил министр финансов РФ.

Помимо этого, на сокращение числа малых предприятий влияет, по мнению министра Силуанова, снижение снижения числа «компаний-однодневок». А также не все малые предприятия, продолжая свою работу, сдают информацию в налоговую службу, которая попадает в реестр.

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.

Напомним, 16 августа 2019 года глава Минфина РФ Антон Силуанов проводит совещание в Кургане как куратор Зауралья. Речь идёт о доработке программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области и реализации трёх национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Читайте ранее в этом сюжете: В план развития Зауралья могут войти обновление аэропорта и новые маршруты