Москва, , 16:05 — REGNUM

Крупнейшая электростанция России — Саяно-Шушенская ГЭС — работает с нагрузкой 5250 МВт, что является максимальным значением за весь период её эксплуатации, сообщает 16 августа пресс-служба компании «РусГидро».

"В работе находятся все 10 гидроагрегатов станции. Ежедневно ГЭС вырабатывает более 120 млн кВт·ч электроэнергии», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что высокая загрузка станции обеспечена повышенной водностью в бассейне водохранилища на реке Енисей. По состоянию на 16 августа приток в водохранилище станции составляет 3150 кубометров в секунду, а уровень воды достиг отметки 537,64 метра.

Саяно-Шушенская ГЭС является самой крупной электростанцией России по установленной мощности (6400 МВт) с проектной выработкой электроэнергии в объеме 23,5 млрд кВт·ч. По итогам 2018 года станция также показала рекордную выработку за весь период эксплуатации — 26,02 млрд кВт•ч.

Читайте также: На Саяно-Шушенской ГЭС установлен рекорд выработки электроэнергии