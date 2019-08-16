Сысерть, Свердловская область, , 16:03 — REGNUM

В Свердловской области возобновлена подача холодной воды в посёлке Октябрьский Сысертского городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Восстановление полноценного водоснабжения произошло после вмешательства надзорных органов.

«В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Закуплено необходимое оборудование для восстановления напора воды в жилых домах», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что проблемы с водоснабжением нескольких улиц в посёлке Октябрьский начались в июне 2019 года. Это произошло после того, как на поселковых скважинах вышли из строя два насоса. В результате в дневное время подача холодной воды была ограничена.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что владелец насосной станции был признан банкротом, а имущество было передано в управление другой организации, которая не смогла своевременно отремонтировать насосы.