Пермь, , 16:02 — REGNUM

Фирменный скорый поезд «Кама» сообщением Пермь — Москва перестанет курсировать после 1 октября. Добраться до столицы России из Перми можно будет на поездах №55/56 «Енисей» Красноярск — Москва и №91/92 Северобайкальск — Москва, сообщают СМИ.

Последний рейс из Перми в Москву отправляется 30 сентября, а обратно — 1 октября. По неподтвержденным данным, составы, которые используются на маршруте фирменного поезда, передадут Горьковской железной дороге, отмечает РБК.

В Уральском филиале АО «Федеральная пассажирская компания» пояснили, что отмена фирменного поезда позволит повысить эффективность использования подвижного состава и гармонизировать маршрутную сеть, что в конечном итоге позволит улучшить качество предоставляемых пассажирам услуг.

Добавим, фирменный скорый поезд «Кама» работает с 1967 года. В 2010—2014 годах был период, когда поезд терял название «Кама» и переставал курсировать. Однако затем вернулся под новым названием, а впоследствии вновь стал называться «Кама».