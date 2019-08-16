Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM

Донские казаки не намерены проводить махинации с землёй, которую получают в Ростовской области. Ранее члены казачьих обществ были уличены в сдаче участков в субаренду. Первый заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров отметил, что зачастую у казаков нет возможности для проведения сельскохозяйственных работ на выделенном участке.

«К сожалению, на сегодняшний день у казачества нет средств производства, нет денег, нет доходной базы. Это некоммерческая общественная организация. Кроме как сдать в субаренду, хоть это и запрещено, у них нет других возможностей использовать землю. С казаками проведена работа, в субаренду больше никто не сдаёт. Заключаются договора о совместной деятельности, кто может — покупает сельхозтехнику», — цитирует чиновника портал donnews.ru.

При этом Гончаров указал на то, что нарушения правил пользования землей были не слишком серьезными — участки, сдаваемые в субаренду, были небольшими.

Напомним, земли сельхозназначения передаются членам казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в РФ, в аренду без торгов. При этом казаки обязаны использовать участки либо для развития традиционного казачьего образа жизни, либо для проведения сельскохозяйственных работ.