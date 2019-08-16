Москва, , 15:52 — REGNUM

Цены на нефть 16 августа растут после двух дневного снижения. Рост обусловлен данными, свидетельствующими об увеличении розничных продаж в США, что помогло смягчить опасения по поводу рецессии в экономике США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако рост нефти, вероятно, будет ограничен в рамках коррекции, ввиду отсутствия глобальных позитивных драйверов роста», — отметил эксперт.

После локальной коррекции, в рамках текущей технической картины, падение может усилиться с целью $57,67 за баррель, далее $55,88 за баррель.

«Из главных событий сегодняшнего дня для нефти стоит выделить статистику от Baker Hughes. За последнее время активность бурения в США значительно упала и продолжит снижаться, поэтому данные могут усилить давление на нефтяные котировки», — считает Капустянский.

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