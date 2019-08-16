Благовещенск, , 15:50 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба России согласовала предложение Администрации гражданских аэропортов (аэродромов) — ФГУП АГА заключить контракт с единственным предприятием АО «Гидроэлектромонтаж» на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Игнатьево. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин сообщил, что попытка найти исполнителя на реконструкцию аэропортового комплекса предпринималась несколько раз. После череды конкурсных процедур, признанных несостоявшимися, ФГУП АГА обратилось в ФАС РФ с предложением согласовать единственного поставщика услуги.

«На основании положительного решения ФАС заказчик заключил контракт с подрядчиком», — сказал Зеленин.

Действующая полоса имеет длину — 2800 метров. Предполагается, что строительство новой полосы, отвечающей современным требованиям, решит проблему доступности и качества авиаперевозок в регионе, позволит обеспечивать высокий уровень безопасности и регулярности полетов, круглогодично и в любых погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения реконструкции четырех аэропортов в дальневосточных региона, запланировано выделение порядка 12,8 млрд рублей. Ожидается, что за эти деньги будут реконструированы три аэропорта в Якутии — Нерюнгри, Жиганск, Олёкминск и аэропорт Сеймчан на Колыме.

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