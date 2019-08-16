Москва, , 15:44 — REGNUM

В России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может быть увеличен на 850 рублей, до 12 130 рублей. Соответствующий документ Министерства труда и социальной защиты опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время МРОТ в России составляет 11 280 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Это минимальный размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Работодатель не вправе платить меньше — за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.

Ранее СМИ сообщали, что граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами. Критерием низкого достатка станут доходы граждан, которые после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

По данным Росстата, заработные платы до 13,8 тыс. рублей ежемесячно получают почти 11 миллионов человек (15,2% работников).

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