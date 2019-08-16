Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 15:38 — REGNUM

Работница СПК «Гридино» Красносельского района Светлана Дубинина стала первой на областном конкурсе на лучшего оператора машинного доения, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Победительница отправится защищать честь региона на Всероссийских соревнованиях. Конкурс на лучшего представителя этой профессии стартует в Уфе на следующей неделе. Участие в нем примут 425 операторов машинного доения со всей России.

Светлана уже во второй раз становится победительницей регионального этапа. В 2017 году она уже завоевывала этот титул лучшего и представляла Костромскую область на Всероссийском конкурсе в Мордовии. Тогда Светлана заняла 6-место из 62-х возможных. Нынешний XXVII Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров пройдут на базе совхоза «Алексеевский» Уфимского района.

В Башкирию съедутся лучшие операторы машинного доения коров из более 70 регионов России. В жюри примут участие около 40 судей из самых разных уголков страны.