Москва, , 15:39 — REGNUM

По состоянию на 1 апреля 2019 года совокупный объем иностранных активов в России составил 1400,9 млрд долларов США. Об этом сообщается в статистическом сборнике на сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

Авторы документа отмечают, что по итогам первого квартала 2018 года этот показатель увеличился на 4,6% или на 61,7 млрд долларов в денежном выражении. По оценке Центробанка России, внешние активы выросли за счет операций платежного баланса на 42,5 млрд долларов, положительной переоценки — на 16,8 млрд долларов и прочих изменений — на 2,3 млрд долларов США.

При этом увеличение наблюдался по большинству финансовых инструментов. Так, прямые инвестиции увеличились на 21,8 млрд до 455,4 млрд долларов, резервные активы — на 19,3 млрд до 487,8 млрд долларов США, портфельные инвестиции — на 4,2 млрд до 72,7 млрд долларов.

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