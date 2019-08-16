Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 15:42 — REGNUM

На Ямале ресурсоснабжающая организация задолжала муниципалитету за аренду имущества 800 тыс. рублей и продолжала пользоваться им «безвозмездно» после истечения договора аренды. Всё это происходило при попустительстве должностного лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратурой Красноселькупского района установлено, что ресурсоснабжающая организация ООО «ЭК «ТВЭС» на основании договора аренды использовала три станции комплексной подготовки воды, принадлежащих администрации села Красноселькуп.

В мае 2019 года истёк срок договора аренды организации с муниципалитетом, но ООО «ЭК «ТВЭС» продолжило использование имущества. Кроме того, у ООО накопились долги по аренде.

После вмешательства прокурора ООО «ЭК «ТВЭС» произведена плата за период бездоговорного использования муниципального имущества в сумме 211 тыс. рублей, а также задолженность по арендной плате в сумме более 800 тыс. рублей.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Администрацией села Красноселькуп организованы торги на право заключения договора аренды муниципального имущества.

Согласно открытым данным, ООО «ЭК «ТВЭС» занимается производством пара и тепловой энергии на котельных и принадлежит АО «Ямалкоммунэнерго».