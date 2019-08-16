Москва, 16 августа 2019, 15:29 — REGNUM
Россельхознадзор с 16 августа снимает ранее введённые ограничения на поставки в Россию мясной и молочной продукции трёх белорусских предприятий, сообщается на сайте ведомства.
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Уточняется, что речь идёт о поставках продукции: ООО «Акдимол», ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» (говядина, мясопродукты) и ОАО «Молодечненский молочный комбинат».
Решение о снятии ограничений принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений. Отмечается, что продукция должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 18 белорусских предприятий.
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